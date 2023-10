Fan di HeroQuest? Acquista l'espansione La maga dello specchio in OFFERTA!

HeroQuest è un gioco da tavolo ad ambientazione fantasy, creato dalla Milton Bradley Company con la partecipazione della Games Workshop, e collocato nell’ambientazione Warhammer Fantasy. Il gioco venne pubblicato in Europa e Australia nel 1989, successivamente in America e Canada nel 1990. Si tratta di un autentico cult del genere, per molti considerato un entry level per avvicinarsi a giochi più complessi e al mondo del fantasy in generale. Se hai già la versione base o hai intenzione di acquistarla (tanti la vendono anche usata, quindi potrai risparmiare) con questa offerta puoi acquistare una delle tante espansioni. Nella fattispecie, La maga dello specchio, pubblicata solo in Europa nel 1992. Oggi la paghi 37,79 euro, grazie allo sconto del 6%!

HeroQuest: caratteristiche dell’espansione La maga dello specchio

Con questa offerta molto interessante, espandi il tuo Sistema di Gioco Base HeroQuest con il Pack delle Imprese La Maga dello Specchio. Fino a 5 giocatori, ideale dai 14 anni in su. Dovrai salvare la Principessa e l’intero Regno dalle forze del male! Le carte e il Libro delle Imprese di questa espansione fantasy di Heroquest sono caratterizzati da una grafica in grado di farti immergere in una pericolosa e coinvolgente avventura, tipica del franchise ambientato nel tenebroso Medioevo.

Questa espansione per il gioco da tavolo contiene 33 miniature altamente dettagliate: arredi a tema elfico, l’eroe elfico, l’arcimaga malvagia, orchi, lupi giganti e molto altro ancora. Contiene altresì 10 imprese, oltre a tessere a colori e 35 carte di gioco, ambientate in un mondo elfico fatto di mostri, trappole e incantesimi capaci di alterare la mente. I giocatori possono anche creare le proprie storie e ideare le proprie imprese!

Insomma, rispolvera un gioco da tavolo cult anni ’90 con una nuova espansione. Oggi la paghi 37,79 euro, grazie allo sconto del 6%!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.