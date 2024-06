Honor Magic V3 sarà il pieghevole più sottile di sempre?

Il pieghevole Honor Magic V2, uscito in Italia nei primi mesi dell’anno si è dimostrato un discreto successo, forte di prestazioni di ottimo livello e di un’estetica accattivante impreziosita dall’essere il foldable più sottile sul mercato. Si tratta davvero di qualcosa di straordinario per un pieghevole dotato di cerniera, basta pensare che è più spesso di un millimetro di Pixel 8 Pro e mezzo millimetro meno spesso di Galaxy S24 Ultra! Di conseguenza Honor Magic V3 non poteva non proseguire sulla stessa strada proponendo una nuova versione se possibile ancor più sottile.

Il post su Weibo della casa cinese parte proprio da qui, dicendo, di fatto, che i record sono fatti per essere battuti e che per Magic V3 si sta lavorando per arrivare a segnare un nuovo record, scendendo quindi sotto i 9,9 millimetri. Attualmente solo Honor sta lavorando in tal senso, il confronto con il RAZR 50 Ultra da poco disponibile è impietoso, il pieghevole di Motorola è spesso 15,32 millimetri, mentre Samsung con Z Fold5 aveva superato di poco i 13 millimetri, 13, 4 per la precisione. Honor Magic V3 arriverà quindi a breve in Cina, per poi debuttare nel nostro paese per la fine dell’anno, seguendo grosso modo le stesse tempistiche di Honor Magic V2. I pieghevoli si confermano quindi come ben più di una semplice nicchia di mercato. Fanno un po’ fatica dalle nostre parti, ma in Oriente piacciono davvero tanto e rappresentano una bella porzione delle vendite totali. Google si è mossa con il suo Pixel Fold, manca di fatto tra i big solo Apple. Vedremo mai un iPhone pieghevole?