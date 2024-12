HONOR Pad 9: il tablet più innovativo di sempre in maxi sconto

Amazon ha lanciato una mega offerta su uno dei tablet più innovativi sul mercato! Si tratta dell’HONOR Pad 9, oggi disponibile a soli 229 euro con uno sconto maxi del 34%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 120 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Una promozione così conveniente non capita tutti i giorni!

HONOR Pad 9: specifiche tecniche e funzionalità

L’HONOR Pad 9 è un tablet di ultima generazione, perfetto sia per i tuoi progetti lavorativi che per l’intrattenimento quotidiano.

È dotato di uno schermo per la protezione degli occhi HONOR estremamente nitido da 2,5K e 12,1″, dinamico e liscio con dettagli delicati. Questo vuol dire che la visualizzazione sarà sempre impeccabile, con immagini nitide e dai colori brillanti. In più, la frequenza di aggiornamento ad alta velocità di 120 Hz offre un’esperienza migliore e più fluida che mai.

Anche l’audio è impeccabile grazie al layout a 8 altoparlanti surround con due altoparlanti nella parte inferiore che offre un’esperienza acustica coinvolgente. Inoltre, con la tecnologia di potenziamento vocale bidirezionale di HONOR, la cancellazione del rumore di sottofondo e l’ottimizzazione vocale sono combinate in modo efficiente.

Allo stesso tempo, il dispositivo utilizza la piattaforma mobile Snapdragon 6 Gen 1 con un processo di produzione di alta qualità a 4 nm: in questo modo fa il tablet è ideale per l’uso quotidiano e perfettamente fluido per prendere appunti, disegnare, giocare e riprodurre video.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.