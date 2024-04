HUAWEI FreeClip: auricolari Bluetooth dal design unico e dal prezzo scontatissimo Amazon!

Chi dice che gli auricolari True Wireless Bluetooth siano tutti uguali sbaglia di grosso! Basta guardare HUAWEI FreeClip per capire che c’è tanto spazio per l’innovazione, anche nei pochi, pochissimo centimetri di un auricolare. E ovviamente senza andare a detrimento della qualità audio! Nuova forma nuova e tanta sostanza quindi, un dispositivo super confortevole e dotato di un design unico! Amazon ha deciso di darci una buona possibilità di acquistare HUAWEI FreeClip con una offerta a tempo decisamente interessante: MENO 20 euro sul prezzo di listino, che da 199 euro passa a 179 euro! HUAWEI FreeClip sono auricolari Premium da qualunque lato li si guardi, fascia alta a tutto tondo, con linee originalissime mai viste prima!

Originali e con un audio spettacolare!

Il punto di forza principale di HUAWEI FreeClip è la sua forma. Questi auricolari non si infilano nelle orecchie, sono dotati per l’appunto di un design open-ear, dove la saldezza degli stessi è data dal C-bridge ergonomico. Questi auricolari ultraleggeri, pesando solo 5,6 grammi, sono progettati per garantire un comfort mai provato prima, adattandosi perfettamente alla forma dell’orecchio. L’auricolare vero e proprio è di forma circolare, si appoggia comodamente e non da fastidio. Davvero una piccola rivoluzione, tanto estetica quanto ergonomica.

Inoltre gli auricolari sono intercambiabili, con canali audio sinistro-destro autoadattivi!

La qualità del suono di HUAWEI FreeClip è un’altra caratteristica che lo rende un prodotto eccezionale. Grazie all’adozione di driver dinamici da 10,88 mm e di un design acustico ottimizzato, gli auricolari offrono un’esperienza audio coinvolgente decisamente piacevole, con bassi potenti e medi alti nitidi vivi e vibranti. Inoltre, HUAWEI FreeClip supporta la cancellazione attiva del rumore ambientale in modo decisamente efficace.

Anche la batteria ha valori da prima della classe: fino a 8 ore con una sola carica degli auricolari, o fino a 36 ore con una custodia di ricarica completamente carica. E ovviamente HUAWEI FreeClip sono dotati di ricarica rapida, dove 10 minuti in carica restituiscono fino a 3 ore di ascolto!

