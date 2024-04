HUAWEI Watch GT 3 con 100 MODALITA' SPORT in PROMO SPECIALE

Ti presentiamo un compagno perfetto per i tuoi allenamenti ad un prezzo davvero strepitoso! Si tratta del HUAWEI Watch GT 3, oggi disponibile a soli 149 euro con uno sconto del 6%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Tutte le specifiche tecniche del HUAWEI Watch GT 3

Il HUAWEI Watch GT 3 ti assicura un’autonomia fino a 14 giorni, che ti permette di essere sempre pronto a tracciare ogni tuo allenamento e monitorare il tuo stato di salute.

Questo orologio smart supporta la ricarica wireless, quindi puoi utilizzare il tuo smartphone per una ricarica inversa quando dimentichi il caricabatterie.

La saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2) è uno dei nostri parametri vitali fondamentali e riflette l’apporto di ossigeno al nostro corpo; non importa se stai lavorando, facendo attività sportiva o se stai dormendo, Huawei Watch GT 3 46 mm fornisce automaticamente 24 ore su 24 la misurazione del livello di SpO2, garantendoti un monitoraggio continuo.

Inoltre, analizzando il tuo storico, lo smartwatch è in grado di valutare le tue capacità motorie e, indipendentemente dal tuo livello, principiante o esperto, creare un piano di allenamento personalizzato e professionale per la tua corsa quotidiana per prepararti alle gare o fornirti una completa assistenza per il tracciamento delle tue sessioni di corsa.

Questo modello supporta più di 100 modalità di sport come corsa, ciclismo, escursionismo, nuoto, salto della corda e sci; puoi anche utilizzare lo smartwatch per riprodurre musica e telefonare con il tuo orologio.

Oggi il HUAWEI Watch GT 3 è disponibile a soli 149 euro con uno sconto del 6%.

