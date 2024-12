Idea regalo Natale: solo per oggi Action Cam impermeabile in sconto bomba (-44%)

Alla ricerca di un regalo per Natale per i tuoi amici cha amano le avventure all’aria aperta? La soluzione ideale è l’Action Cam Impermeabile SVBONY, oggi disponibile su Amazon a soli 55 euro con un mega sconto del 44%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. L’offertona è a tempo limitato e le scorte sono in esaurimento, quindi approfittane il prima possibile!

Action Cam Impermeabile SVBONY: funzionalità e modalità di utilizzo

L’Action Cam Impermeabile SVBONY è un piccolo gioiellino della tecnologia che lascerà a bocca aperta i tuoi amici per le sue funzionalità straordinarie.

Innanzitutto è dotata di un doppio schermo IPS: lo schermo frontale è perfetto per scattare facilmente selfie super realistici, mentre con lo schermo posteriore potrai realizzare video o foto in HD in modo versatile e sempre impeccabile.

Un’altra specifica di spicco è la sua batteria davvero potente da 1350 mAh che offre un’autonomia di oltre 120 minuti. In più viene fornita anche una batteria di riserva così da non rimanere mai a corto di energia durante le tue avventure all’aria aperta.

In più, questo dispositivo è impermeabile IPX8: questo vuol dire che può riprendere oggetti subacquei fino a 15 metri di profondità, e quindi è particolarmente adatta per sport acquatici come immersioni per principianti, rafting, surf e così via.

Per finire, ti ricordiamo che con questa fotocamera subacquea potrai ottenere risultati sempre eccezionali in quanto garantisce la realizzazione di video in 4K ad alta definizione e foto da 20 MP.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.