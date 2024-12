Idea regalo per gli sportivi: HUAWEI WATCH FIT 3 in offerta speciale su Amazon

A Natale vuoi fare un regalo speciale al tuo amico appassionato di sport? L’idea perfetta è il HUAWEI WATCH FIT 3, oggi disponibile su Amazon a soli 129 euro con uno sconto conveniente del 19%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli stanno andando a ruba!

HUAWEI WATCH FIT 3: funzionalità e specifiche tecniche

Il HUAWEI WATCH FIT 3 è uno smartwatch di ultimissima generazione perfetto per chi è appassionato di sport grazie ad una serie di funzionalità all’avanguardia.

Innanzitutto è dotato di un display AMOLED da 1.82 pollici con 1500 nits di luminosità massima che permettono di avere una visualizzazione impeccabile anche sotto la luce diretta del sole. Inoltre dispone di cornici ultra sottili e di un elevato rapporto schermo-corpo del 77% quindi potrai leggere a colpo d’occhio qualsiasi tipo di informazione in modo sempre super nitido.

Risulta essere anche super comodo in quanto è sottilissimo e leggerissimo, con un corpo in lega di alluminio e l’elegante fibbia in metallo che lo rendono perfetto da indossare anche nella vita quotidiana.

Questo modello, inoltre, supporta oltre 100 modalità di allenamento oltre all’auto-rilevamento di sei tipi di esercizio. In più, la sua funzione “smart suggest” consiglia sport e attività da provare sulla base delle tue abitudini di allenamento, oltre ad indicare le calorie che consumi e che assumi.

