Idea regalo per lei: Piastra Lisciante Professionale Ghd Gold Styler in super sconto

Alla ricerca di un’idea regalo natalizia al femminile? La soluzione perfetta è la Piastra Lisciante Professionale Ghd Gold Styler, oggi disponibile su eBay a soli 150 euro con uno sconto maxi del 27%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in tre piccole rate mensili a tasso zero con Klarna. Cosa aspetti? Un’occasione così conveniente non capita tutti i giorni!

Piastra Lisciante Professionale Ghd Gold Styler: le modalità di utilizzo

La Piastra Lisciante Professionale Ghd Gold Styler è un gadget di ultima generazione che rappresenta un’ottima idea regalo al femminile per Natale.

Caratterizzata da dual zone technology che assicura prestazioni elevate, questo modello nello specifico è dotato di due sensori termici di nuova generazione, uno in ogni lamella, per mantenere costante la temperatura ottimale di styling di 185°C dalle radici fino alle punte così da garantire un finish morbido come se fossi dal parrucchiere.

Le lamelle sagomate e basculanti garantiscono uno styling veloce e semplice, qualsiasi sia il tuo tipo di capello o la lunghezza. Inoltre, questa piastra per capelli versatile è caratterizzata da un fusto arrotondato, perfetto per realizzare ricci definiti e per creare acconciature con onde naturali facilmente.

Il voltaggio universale assicura performance eccezionali in ogni parte del mondo e il copri lamelle protettivo resistente al calore ti garantisce il massimo della tranquillità a fine styling. In più, per una maggiore sicurezza, la funzione sleep mode automatica spegne la styler dopo 30 minuti di inutilizzo.

Oggi la Piastra Lisciante Professionale Ghd Gold Styler è disponibile su eBay a soli 150 euro con uno sconto maxi del 27%. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in tre piccole rate mensili a tasso zero con Klarna. Cosa aspetti? Un’occasione così conveniente non capita tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.