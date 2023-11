Il Black Friday di Atlas VPN porta in dote 6 mesi extra gratis

Sul sito ufficiale di Atlas VPN è online l’offerta del Black Friday: il prezzo del piano di 2 anni crolla a 1,54€ al mese per 24 mesi, a cui si aggiungono 6 mesi di servizio extra in regalo. Merito del maxi sconto dell’86% rispetto al prezzo di listino, che equivale anche al nuovo minimo storico.

In questi anni il servizio VPN di Atlas si è distinto per il suo ottimo rapporto qualità-prezzo, grazie a una politica di prezzo aggressiva e le tante funzionalità per la privacy e la sicurezza integrate nel piano. Ora, con l’ultima promo, la sottoscrizione diventa ancora più conveniente. Lo sconto del Black Friday è disponibile su questa pagina.

Il piano di 2 anni di Atlas VPN è al nuovo minimo storico per il Black Friday

I principali punti di forza del piano di Atlas VPN sono l’impiego della crittografia d’eccellenza a livello mondiale, l’utilizzo di dati e dispositivi illimitati e la presenza di server ottimizzati per lo streaming e le lunghe sessioni di gaming.

Un ulteriore vantaggio per la privacy e sicurezza dell’utente è la politica no-log, una misura grazie alla quale i dati personali dell’utente restano invisibili agli occhi di aziende terze e degli stessi dipendenti di Atlas: gli unici ad avere accesso alle loro attività web sono i titolari stessi del conto.

Lo sconto del Black Friday pari all’86% è valido soltanto per il piano di 2 anni. Il piano di 1 anno è in sconto del 73%, con prezzi a partire da 3,07€ al mese per i primi 12 mesi, esattamente il doppio di quanto richiesto dal piano di 2 anni. Se si sceglie il piano di 1 mese, invece, la spesa è di 11,22€.

Atlas VPN in offerta a 1,54€ per i primi 2 anni è disponibile su questa pagina.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.