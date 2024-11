Il Black Friday è qui: risparmia più di 100€ sull'Apple iPad Air con chip M2

Con la Settimana del Black Friday in corso è disponibile su Amazon uno dei tablet più innovativi del momento ad un prezzo davvero stracciato! Parliamo ovviamente dell’Apple iPad Air con chip M2, oggi disponibile a soli 601 euro con uno sconto speciale del 16%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, hai la possibilità di effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un’offerta del genere è davvero irripetibile!

Apple iPad Air con chip M2: le caratteristiche tecniche e le funzionalità

L’Apple iPad Air con chip M2 è un vero e proprio portento della tecnologia cha si contraddistingue per caratteristiche tecniche mai viste prima.

Il suo fiore all’occhiello è sicuramente il chip M2 con la CPU che può arrivare fino a 10 core e che, quindi, assicura performance davvero eccellenti per quanto riguarda quasiasi operazione tu stia effettuando. In più è dotato di 128 GB di memoria interna che permette di conservare in piena sicurezza qualsiasi tipologia di file, anche quelli più pesanti, e di averli sempre a portata di mano in ogni momento.

Un’altra specifica davvero interessante è il suo splendido display Liquid Retina da 11 pollici che si caratterizza per una serie di tecnologie evolute come il True Tone e un’ampia gamma cromatica P3: in questo modo potrai godere di immagini sempre impeccabili ed immergerti nei tuoi contenuti multimediali preferiti come mai prima d’ora.

