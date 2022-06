Il caldo vi riduce come gli zombi di The walking dead? Ecco la soluzione con appena 11€

Se ve ne andate deambulando per il caldo come gli zombi di The walking dead, allora forse è meglio che cercate subito una soluzione. Come le compresse del famosissimo integratore multivitaminico Supradyn, che trovate oggi su Amazon praticamente a metà prezzo. Ovverosia a soli 11€, circa il 44% in meno rispetto al prezzo di listino che è di 19,88 euro, e con le spedizioni gratuite.

Un’occasione importante per assicurarsi un prezioso alleato contro la stanchezza in questo periodo causata o amplificata anche dal calore stagionale. Ricarica il tuo organismo di energia e donagli la giusta dose di vitamine per mantenersi attivo e reattivo.

Supradyn integratore multivitaminico

Questo integratore multivitaminico con vitamina B1, vitamina B2, vitamina B5 e niacina ad alto dosaggio, pari al 300% del valore nutritivo di riferimento, ha bisogno di poche presentazioni, tanto è famoso. La sua formula completa è di 12 vitamine e 9 minerali con antiossidanti di origine naturale, per contrastare l’invecchiamento cellulare. Ma ci sono anche estratti di foglie di ulivo e di olive di origine naturale per tutti coloro che vogliono continuare a vivere una vita attiva, aiutando a mantenere ottimi i livelli di vitalità fisica e mentale, anche col caldo.

Contiene: Vitamine del gruppo B e Iodio che contribuiscono al normale metabolismo energetico favorendo la trasformazione degli alimenti in energia. Vitamina C che contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione dei vasi sanguigni. Ferro che contribuisce alla normale formazione dei globuli rossi e dell’emoglobina e al normale trasporto di ossigeno nell’organismo. Selenio e Zinco che aiutano il mantenimento di capelli normali. Rame che contribuisce alla normale pigmentazione dei capelli. Inoltre, Vitamina C e Vitamina E ad ottimo dosaggio sono antiossidanti utili per contrastare l’invecchiamento.

Avere una vita sana ed equilibrata è una sfida quotidiana, ma grazie al giusto apporto di vitamine e minerali di Supradyn potrai ritrovare l’energia di cui hai bisogno e vivere a pieno le tue giornate. Li puoi trovare su Amazon a soli 11€, ovverosia a circa 7€ in meno rispetto al prezzo di listino che è di 19,88 euro, e con le spedizioni gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.