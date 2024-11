Il cinema a casa tua con la Soundbar Bose super scontata (promo Black Friday)

Goditi una vera e propria esperienza cinematografica a casa tua con la Bose Solo Soundbar Serie 2! In occasione del Black Friday, la trovi su Amazon al prezzo bomba di 159 euro con un mega sconto del 20%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro!

Bose Solo Soundbar Serie 2: specifiche tecniche e funzionalità

La Bose Solo Soundbar Serie 2 è un vero e proprio top di gamma nel settore audio che ti regalerà un’esperienza cinematografica a casa tua mai provata finora.

Si tratta di un diffusore per TV Bluetooth dotato al suo interno di due driver full-range angolati che assicurano prestazioni audio ampie e coinvolgenti.

Questo dispositivo riesce, inoltre, a semplificare la comprensione di ogni parola e migliora il suono della TV con dialoghi più chiari grazie alla modalità dialogo ottimizzata. Per attivare questa funzione basterà premere il pulsante “Dialogue Mode” sul telecomando in dotazione ed il gioco è fatto.

Allo stesso tempo, il diffusore dispone di decodifica Dolby integrata per creare un’esperienza di ascolto più ricca e soddisfacente con un’autenticità straordinaria così da farti sentire sempre al centro dell’azione per quanto riguarda qualsiasi contenuto multimediale tu voglia.

La modalità di installazione è ugualmente impeccabile: esendo alta circa 7 cm e può essere posizionata sotto la maggior parte dei TV ed, inoltre è inclusa una staffa da parete in acciaio di alta qualità per montarla a filo con la parete.

