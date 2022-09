Il cinema in casa con questa potente soundbar LG e l'offerta SHOCK di Amazon

Questa soundbar LG S65Q 3.1 con subwoofer wireless a 420W aggiunge una nuova dimensione a tutto ciò che guardi e ai tuoi brani preferiti, con 3.1 canali per colonne sonore più ricche di dettagli, effetti sonori più potenti e dialoghi più chiari. Il subwoofer wireless aggiunge potenza a ogni esplosione e ritmo agli altoparlanti. In pratica è come avere un impianto da cinema in casa. Prendila quindi oggi a soli 312€ anziché a 400 euro, ovverosia 222 euro in meno.

LG S65Q 3.1

La soundbar S65Q ti offre un’esperienza acustica potente grazie ai suoi 420W distribuiti su 3.1 canali. Il subwoofer non ha fili, quindi puoi posizionarlo vicino a una presa di corrente in qualunque parte della stanza, e ti garantirà dei bassi potenti e profondi che ti faranno sentire come al cinema. Per darti una sensazione più immersiva, la tecnologia DTS Virtual:X elabora il suono donandogli un effetto surround virtuale. Ideale da abbinare a un TV LG, puoi controllarla con un unico telecomando e sfruttare la potenza del processore del TV per migliorare il suono dei tuoi contenuti.

Goditi i tuoi film e i programmi televisivi con una fedeltà audio e una potenza superiore rispetto a quanto sia in grado di fare il tuo TV. Oltre ad avere ben 420W di potenza, ha anche un canale centrale dedicato per le voci, in modo da migliorare l’ascolto dei tuoi contenuti. La soundbar S65Q ricrea un effetto surround virtuale grazie alla tecnologia DTS Virtual:X. In questo modo i tuoi contenuti saranno più immersivi, che si tratti di un film o di una serie in streaming.

La tecnologia Meridian Horizon riesce a generare un audio multicanale con effetto surround partendo dai contenuti stereo tradizionali a 2 canali. Così anche i programmi TV saranno più coinvolgenti da guardare. S65Q è riconosciuta “Eco Product” da SGS, poiché contiene una parte di materiali ottenuti da tessuti e resine riciclate. È riconosciuta “Energy Star” per indicarne l’efficienza energetica e il packaging è ricavato al 100% dalla carta riciclata. Ora può essere tua in super sconto a 312€ con un risparmio pazzesco del 22% e le spese gratuite di Prime.

