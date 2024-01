Il kit Logitech per risparmiare: ecco mouse e tastiera Wireless!

Sei in cerca di un kit di mouse e tastiera Wireless per la tua postazione di lavoro? Amazon oggi ne sconta uno davvero di ottimo livello. Si tratta del kit Logitech MK295: un prodotto di ottimo livello, ad un prezzo super competitivo. Tutta la qualità Logitech oggi può essere tua per soli 27,49€! Rispetto al prezzo di listino, il risparmio è considerevole: oggi è in sconto del 14%. Non puoi non approfittarne subito! Compralo e non te ne pentirai.

Mouse e tastiera Wireless Logitech a prezzo super stracciato!

Lo smart working ha introdotto la necessità di organizzare postazioni di lavoro anche a casa. Chi è in cerca di prodotti per migliorare la propria, spesso cerca una tastiera valida e un mouse abbinato.

Chi meglio di Logitech può rispondere a questa esigenza? Ecco quindi il kit MK295 composto da tastiera e mouse Wireless.

Parliamo di un kit tradizionale con dongle USB-A per la connettività al vostro computer pienamente compatibile sia con Windows che con ChromeOS. Si tratta di due tra i sistemi operativi più diffusi. Ovviamente, per via della mappatura dei tasti, per quanto sia compatibile anche con macOS, il consiglio è di guardare altrove se utilizzate questo sistema operativo.

In generale, questo prodotto offre tutto quello di cui hai bisogno. Un mouse valido di fascia entry, una tastiera tradizionale, comodissima per lunghe sessioni di digitazione e batterie che durano mesi. Le batterie non sono ricaricabili, ma possono essere sostituite in un baleno: basta aprire i cassettini dedicati di entrambi i devie e provvedere alla loro sostituzione.

In generale, si tratta di un kit validissimo che permette di soddisfare le esigenze della maggior parte degli utenti.

Acquista subito il kit Logitech composto da mouse e tastiera Wireless: oggi costa pochissimo! Il prezzo è di soli 27,49€ grazie allo sconto Amazon che arriva al 14%. Non te ne pentirai!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.