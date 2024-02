Il LOW COST da SOGNO di Redmi costa niente su Amazon (120 euro)

Quando scopri che ti bastano appena 120€ su Amazon per acquistare il popolarissimo Redmi Note 11, sai perfettamente di aver trovare l’occasione più ghiotta in ambito mobile. Amatissimo dai giovani (e non) per via del suo impareggiabile rapporto qualità/prezzo, con lo smartphone di Redmi sei pronto a fare di tutto senza mai scendere a compromessi.

Super sottile e con un design minimal e molto piacevole, Redmi Note 11 ti sorprende con un pannello AMOLED da 6.43 pollici con cui poter guardare tutti i video che vuoi ad altissima risoluzione e senza cali di frame.

Solo su Amazon puoi acquistare il popolarissimo Redmi Note 11 ad appena 120€

Sotto il cofano, inoltre, batte un buon processore octa-core di Qualcomm con 4+128GB di memoria interna, c’è una mega batteria da 5000 mAh che ti accompagna per tutto il giorno e anche un modulo fotografico quadruplo. A tal proposito, con lo smartphone di Redmi sei sempre pronto a scattare foto e registrare video ad altissima risoluzione con il sensore principale da 50MP.

Sarebbe un gravissimo errore lasciarsi scappare lo smartphone di Redmi a questo prezzo di vendita su Amazon; fa tutto quello che vuoi, è ben fatto, e se fai in fretta ti arriva direttamente a casa in appena 24 ore e senza costi di spedizione extra (solo con i servizi Prime).

