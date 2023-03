Il miglior mouse da viaggio di tutti i giorni a QUESTO PREZZO è da prendere SUBITO

Il mouse Microsoft Modern Mobile non è soltanto un mouse dal design elegante e moderno, ma è anche un prodotto in grado di funzionare praticamente su qualunque superficie, anche sul divano e perfino sul pavimento. Ecco perché viene etichettato come “il miglior mouse da viaggio di tutti i giorni”. In queste ore lo puoi acquistare a 24,99 euro anziché 33,49 euro, prezzo di vendita consigliato al pubblico (sul sito ufficiale di Microsoft è in vendita a 39,99 euro, vale a dire al prezzo di listino).

Mouse Microsoft Modern Mobile in sconto del 25% su Amazon

Il fiore all’occhiello del mouse Microsoft Modern Mobile è la sua capacità di adattarsi a una grande moltitudine di superfici. Merito della tecnologia BlueTrack, grazie alla quale funziona oltre che sulla classica scrivania anche sul divano o sul pavimento. Un altro punto di forza del dispositivo è il design, estremamente elegante nonché moderno, molto diverso come puoi vedere tu stesso dai mouse concorrenti. Oltre ad essere elegante, è anche un dispositivo ergonomico, che si adatta alla perfezione alla tua mano per offrire un supporto continuo durante tutta la giornata. E in più funziona senza fili, grazie al collegamento via wireless con il tuo PC Windows.

Il modello in offerta è in colorazione Foresta. Venduto e spedito da Amazon, se hai l’abbonamento a Prime – come pensiamo – benefici della spedizione gratuita.

Se cerchi un mouse elegante, di fascia premium, che puoi usare liberamente su qualsiasi tipo di superficie, il Modern Mobile Mouse di Microsoft è l’acquisto ideale. Approfitta dell’ultima offerta di Amazon per risparmiare 15 euro sul prezzo di listino per effetto del 25% di sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.