Il modellino LEGO di Optimus Prime è l'offerta del giorno su Amazon

Di set LEGO bellissimi su queste pagine ne abbiamo segnalati diversi e questo si inserisce sicuramente tra i migliori. Parliamo del set LEGO per adulti che ti permette di costruire una riproduzione di Optimus Prime, il leggendario leader dei Transformers Autobot.

Il modellino 2-in-1 da costruire pezzo per pezzo è disponibile con uno sconto del 20% che ti permette di risparmiare quasi 50 euro rispetto al prezzo ufficiale.

Optimus Prime: il set LEGO in offerta che devi avere

Questo dettagliato modellino si trasforma da robot a camion e viceversa come del resto dovrebbe essere un’accurata riproduzione di Optimus Prime.

Il set include tutti gli accessori del caso come il blaster ionico, la Matrice di Comando degli Autobost, l’ascia Energon, il cubo Energon e il jetpack.

Formato da 19 punti di snodo, una volta costruito puoi aprire il torace che custodisce la Matrice di comando degli Autobot e personalizzare il tuo Optimus Prime nel modo che preferisci grazie agli accessori che abbiamo accennato.

Ottima idea regalo, ma anche da acquistare in una giornata “qualunque” grazie ad un’offerta come questa: perché solo oggi puoi risparmiare quasi 50 euro rispetto al prezzo ufficiale. E non è una cosa che capita tutti i giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.