Il nuovo iOS 16 è una bomba: ecco data di rilascio, novità e dispositivi compatibili

Annunciato lo scorso mese di giugno e disponibile in beta, come del resto watchOS 9, iOS 16 verrà rilasciato ufficialmente per tutti i dispositivi compatibili lunedì 12 settembre. Si tratterà di un aggiornamento molto importante per il sistema operativo mobile della Mela morsicata, che nel corso del keynote di ieri ha svelato tutti i particolari sull’attesissimo OS: Eccoli.

iOS 16

Progettato per sfruttare le nuove funzioni di iPhone 14 Pro, iOS 16 ha schermata di blocco reinventata e nuove funzioni intelligenti per condividere e comunicare che trasformeranno l’esperienza iPhone. La schermata di blocco è ancora più personale, bella e utile. Ha un nuovo effetto multilivello che sovrappone all’indicazione dell’ora i soggetti dell’immagine di sfondo e widget interamente ridisegnati per mostrare tutte le informazioni disponibili a colpo d’occhio.

Per trovare l’ispirazione, la galleria di sfondi per la schermata di blocco offre un ampio ventaglio di scelte, tra cui le raccolte Apple, uno sfondo Meteo, per vedere come cambia il tempo nel corso della giornata, o uno sfondo Astronomia, con viste della Terra, della Luna e del sistema solare.

In Messaggi, ora l’utente può modificare o annullare l’invio di messaggi recenti, e contrassegnare le conversazioni come non lette per poterle consultare in un secondo momento. La Libreria foto condivisa di iCloud rende ancora più semplice condividere una raccolta di foto con la famiglia. Testo attivo è ancora più potente, funziona anche nei video ed è in grado di riconoscere i testi e convertire valute al volo, tradurre scritte e molto altro, mentre Ricerca visiva ora consente di toccare e tenere premuto il soggetto di un’immagine per separarlo dallo sfondo e inserirlo in un’altra app, come Messaggi.

Intanto, ecco la lista di tutti i modelli di iPhone compatibili con iOS 16. Apple fa però sapere che alcune caratteristiche potrebbero non funzionare o essere disponibili su quei dispositivi meno recenti:‌

iPhone 13 ‌

iPhone 13‌ mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro‌ Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12‌ Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11‌ Pro

iPhone 11 Pro Max

‌iPhone‌ XS ‌

iPhone‌ XS Max

iPhone‌ XR ‌

iPhone‌ X ‌

iPhone‌ 8 ‌

iPhone‌ 8 Plus

iPhone SE (seconda generazione e successive)

Il 12 settembre arriverà anche watchOS 9‌, che sarà invece compatibile con gli Apple Watch Series 4 e tutti i modelli più recenti.

Apple Fitness+ per tutti gli utenti iPhone

In autunno, per la prima volta, chi ha un iPhone potrà abbonarsi a Apple Fitness+ e usufruire dei contenuti nei 21 Paesi in cui il servizio è disponibile, anche senza Apple Watch. Chi usa un iPhone, infatti, avrà accesso a tutto ciò che offre il servizio, con oltre 3000 allenamenti e meditazioni in stile studio, tutti guidati da un team di trainer eterogeneo e inclusivo.

Per allenarsi basterà seguire le istruzioni e i tempi direttamente sullo schermo e monitorare i progressi con l’anello Movimento, in base alle calorie bruciate.

Fitness+ sarà pienamente integrato con l’app Fitness disponibile con iOS 16 e si troverà nel pannello centrale. Premi, sfide e la possibilità di condividere le attività aiuteranno le persone a trovare la giusta motivazione per chiudere l’anello Movimento. Per iscriversi è necessario avere un iPhone, ma l’esperienza Fitness+ sarà disponibile anche su iPad e Apple TV.