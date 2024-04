Il piano a vita di Babbel è in sconto del 50% (offerta a tempo limitato)

Se hai come obiettivo di imparare una nuova lingua prima dell’estate, in previsione di una vacanza all’estero o di un nuovo lavoro il prossimo autunno, ti segnaliamo l’offerta in corso sul piano a vita di Babbel, grazie alla quale puoi ottenere l’accesso ai corsi di tutte le lingue a soli 299,99 euro anziché 599,99 euro. Essendo un piano lifetime, è previsto un solo pagamento.

L’app Babbel include centinaia di lezioni per ciascuna lingua, dal livello principiante all’avanzato, insieme a video, podcast e giochi, più corsi tematici che abbracciano vari settori come il mondo del lavoro, i viaggi e la cultura. Uno dei vantaggi più considerevoli del piano a vita rispetto a quello da 12 mesi riguarda appunto il risparmio considerevole sul medio-lungo termine, più l’accesso a tutte le lingue che si possono imparare con Babbel.

Babbel Lifetime in offerta a soli 299,99 euro (50% di sconto)

Ecco tutte le lingue che puoi imparare con il piano a vita di Babbel (in rigoroso ordine alfabetico): danese, francese, indonesiano, inglese, norvegese, olandese, polacco, portoghese brasiliano, russo, spagnolo, svedese, tedesco, turco.

Il metodo Babbel è uno dei più efficaci a livello globale per chi vuole imparare una nuova lingua seguendo con costanza i corsi online proposti dalla piattaforma. Dietro al successo di questo metodo vi sono oltre 150 figure professionali, tra insegnanti di lingue, linguisti, ricercatori, editor e progettisti della formazione.

Efficacia confermata non solo dagli studenti dei corsi, ma anche da autorevoli studi scientifici. Una delle certificazioni più gratificanti è arrivata dai ricercatori dell’Università di Yale, che hanno confermato come il 100% degli studenti abbia migliorato le proprie competenze orali dopo appena tre mesi di utilizzo della piattaforma.

Puoi aderire all’offerta in corso su Babbel Lifetime tramite questa pagina del sito di Babbel. La promozione è a tempo limitato, terminerà tra poco.

