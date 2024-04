Piano a vita di Babbel: paghi una sola volta e risparmi il 60%

In vista delle vacanze estive hai deciso di metterti d’impegno e imparare una nuova lingua? Il tempo non è tantissimo, ma scegliendo la piattaforma giusta potresti ancora farcela.

Una delle migliori in tal senso è Babbel, che offre corsi tematici su cultura, mondo del lavoro e viaggi, più centinaia di lezioni pensate sia per chi parte da zero sia per raggiungere l’eccellenza. In queste ore il piano a vita è in offerta a 239,99 euro invece di 599,99 euro, grazie al 60% di sconto rispetto al prezzo di listino.

Perché scegliere il piano a vita di Babbel (oggi in sconto del 60%)

L’acquisto del piano a vita di Babbel offre l’accesso completo ai corsi di tutte le lingue incluse nell’app. Al momento le lingue di studio disponibili sono il danese, il francese, l’indonesiano, l’inglese, il norvegese, l’olandese, il polacco, il portoghese brasiliano, il russo, lo spagnolo, lo svedese, il tedesco e il turco.

Il metodo Babbel si avvale di oltre 150 esperti tra insegnanti di lingue, linguisti, editor, ricercatori e progettisti della formazione. Il loro obiettivo è di adattare qualunque corso alla lingua di partenza degli studenti, garantendo inoltre qualcosa come 100.000 ore di contenuti didattici proposti da madrelingua.

L’efficacia di Babbel è verificata da studi scientifici effettuati da ricercatori della University of South Carolina, della City University of New York, della Michigan State University e dell’Università di Yale. Tutti concordano che Babbel migliori le competenze grammaticali e orali dopo sole poche ore di studio.

La promozione del 60% di sconto sul piano a vita di Babbel è a tempo limitato. Grazie all’offerta in corso, puoi risparmiare qualcosa come 360 euro rispetto al prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.