Mondly: -95% sul piano a vita e accesso gratuito alle app AR e Kids

È di nuovo disponibile la promozione esclusiva di Mondly, la piattaforma per imparare una nuova lingua straniera premiata da Facebook e Apple rispettivamente come App dell’Anno e Migliore nuova app. Fino alla mezzanotte di oggi sarà possibile sottoscrivere il piano a vita con 41 lingue straniere a 99,99 euro invece di 1.999,99 euro, per effetto di un maxi sconto del 95%.

Mondly deve il suo successo alla combinazione di esercizi incentrati sul riconoscimento vocale e sulla conversazione, a cui si aggiungono le lezioni in realtà aumentata. Tutti elementi che aiutano i suoi stuendei a parlare nuove lingue come dei veri madrelingua.

Il piano a vita di Mondly è in offerta a 99,99 euro sul sito ufficiale

Al di là del risparmio considerevole di prezzo nel corso degli anni, il piano a vita dell’app Mondly offre il significativo vantaggio di avere accesso per sempre alle lezioni e ai materiali dei corsi per imparare 41 lingue straniere. Ecco quelle più importanti: inglese, spagnolo, francese, tedesco, russo, giapponese, coreano, cinese e turco.

Non solo però, perché la promozione di quest’oggi prevede anche l’accesso gratuito alle app AR e Kids. L’applicazione Mondly AR offre un apprendimento potenziato grazie alle lezioni in realtà aumentata, mentre Mondly Kids è la soluzione migliore per i bambini più piccoli che vogliono imparare una nuova lingua in modo divertente, sicuro ed efficace.

Tra i principali punti di forza di Mondly si annoverano inoltre la collaborazione con madrelingue professionisti, il focus sulle frasi di uso comune e non più sulle singole parole come avveniva in passato, e l’impiego di un sistema di ripetizione unico che ha l’obiettivo di aiutare gli utenti ad apprendere nuove lingue più velocemente.

Collegati al sito di Mondly tramite questa pagina per ottenere il 5% di sconto sul piano a vita e risparmiare così 1.900 euro rispetto al prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.