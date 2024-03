Il più AMATO budget phone Samsung costa POCHISSIMO su Amazon (-44%)

Se hai la necessità di acquistare al più presto uno smartphone Android economico ma non per questo scadente, sappi che l’amatissimo Samsung Galaxy A14 è in vendita su Amazon al prezzo più conveniente di sempre.

Solitamente parecchio economico anche quando proposto a prezzo pieno, oggi il terminale Android di Samsung può essere tuo ad appena 128€ con uno sconto immediato del 44%.

Samsung Galaxy A14 è in vendita su Amazon a un prezzo assolutamente ridicolo

Spendendo questa cifra ridicola hai a portata di mano un device munito di un bel pannello LCD da 6.6 pollici ad altissima risoluzione, con un valido processore octa-core e una mega batteria da 5000 mAh che ti accompagna per tutto il giorno senza fatica.

Se hai anche la passione di scattare foto e di registrare video da mandare ad amici e parenti sui social, Samsung Galaxy A14 monta anche un modulo fotografico triplo con uno sbalorditivo sensore principale da ben 50MP.

Prendendo in considerazione tutte le qualità del device economico di Samsung, sarebbe davvero un grave peccato lasciarselo scappare al prezzo di appena 128€ su Amazon; considera che, solo per oggi, il telefono ti viene consegnato direttamente a casa in 24 ore e senza costi di spedizione con i servizi Prime.

