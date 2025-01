Il più innovativo Runner Smartwatch Amazfit in offerta speciale: ancora per pochissimo

Appassionati sportivi in ascolto, abbiamo per voi un’offerta strepitosa da non perdere assolutamente! Oggi su Amazon il Runner Smartwatch Amazfit Cheetah Round è disponibile a soli 149 euro con un mega sconto del 21%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Inoltre, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, potrebbe terminare da un momento all’altro!

Runner Smartwatch Amazfit Cheetah Round: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Runner Smartwatch Amazfit Cheetah Round sfrutta la tecnologia dell’antenna GPS polarizzata circolarmente dual-band di Amazfit, denominata MaxTrac, che consente di captare quasi il 100% dei segnali satellitari. Questa tecnologia riduce l’interferenza multi-percorso per tracciare la tua posizione con la massima precisione, anche se stai correndo in città dense con edifici alti o parchi con alberi ad alto fusto.

Inoltre la funzionalità Zepp Coach sfrutta la potenza dell’intelligenza artificiale per fornire piani di corsa personalizzati: nello specifio il tuo piano di corsa viene creato in base al tuo livello attuale, tipo e data della gara target.

Anche la salute è sempre sotto controllo grazie al sensore ottico BioTracker PPG che consente un monitoraggio estremamente accurato della frequenza cardiaca, dell’ossigeno nel sangue, del livello di stress e della qualità del sonno. In più Zepp OS 2.0 consente la connessione a dispositivi fitness professionali come una cintura cardiofrequenzimetro esterna, grazie alla sua potente connettività Bluetooth.

Per finire, questo modello è realizzato in resistente polimero rinforzato con fibre, con un design super leggero che pesa solo 32 grammi.

Oggi su Amazon il Runner Smartwatch Amazfit Cheetah Round è disponibile a soli 149 euro con un mega sconto del 21%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, potrebbe terminare da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.