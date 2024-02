Il più POPOLARE tra i BUDGET PHONE Motorola crolla ad appena 142€

Inutile girarci intorno: quando si parla di smartphone Android super economici è praticamente impossibile non prendere in considerazione Motorola moto g32, quest’oggi in vendita su eBay a un prezzo molto conveniente.

Prendendo al volo il codice coupon “PSPRFEB24”, infatti, il prezzo finale del device di Motorola crolla ad appena 142€ con tanto di consegna rapida e gratuita.

Motorola moto g32 costa pochissimo su eBay: occasione da non farsi scappare

Nonostante il prezzo super conveniente con Motorola moto g32 hai a portata di mano un device utile e piacevole da utilizzare. Frontalmente è presente un pannello da 6.5 pollici super smooth a 90Hz, perfetto per guardare video ad alta risoluzione, mentre sotto il cofano il processore octa-core sfrutta intelligentemente l’hardware per offrirti sempre il massimo delle prestazioni.

Alimentato da una mega batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida, Motorola moto g32 supporta la connettività dual SIM ed è anche un signor camera phone; sul retro, infatti, è presente un modulo triplo con un sensore principale da 50MP.

Con un prezzo di vendita di appena 142€ su eBay hai a portata di mano il budget phone Android definitivo; non farti scappare il device di Motorola a maggior ragione oggi che è in pronta consegna.

