Il Prime Day è già ORA: il tuo nuovo Kindle con luce frontale costa solo 44€

Il nuovo Kindle con luce frontale e con pubblicità con display da 6’, oggi può essere tuo a 44€, invece che 79,99€. Ma fai in fretta, perché si tratta di un’offerta a tempo. Spedizione veloci e gratuite incluse con Amazon Prime. Pensato per la lettura, è dotato di uno schermo touch antiriflesso per leggere come sulla carta stampata anche alla luce diretta del sole. La versione “Con pubblicità” (nota anche come “Con offerte speciali”) ti mostra un salvaschermo sponsorizzato quando il dispositivo ha lo schermo bloccato o è in standby.

Kindle con luce frontale, SCONTO OK

Il nuovo Kindle ha uno schermo antiriflesso da 6’ e bordi più sottili per permetterti una facile lettura, come sulla carta stampata anche alla luce diretta del sole. E se sei un grande appassionato di lettura, non preoccuparti: per non affaticare i tuoi occhi è stata implementata una luce frontale regolabile integrata, per leggere in ambienti interni ed esterni in qualsiasi momento della giornata.

Molto interessate anche l’autonomia energetica, che si spinge fino a dieci settimane con una ricarica tramite USB-C. In generale, è un dispositivo che risulta affidabile, sicuro, e anche più fluido e veloce. Il dispositivo è anche in grado di resistere perfettamente al contatto accidentale con l’acqua (certificazione IPX8), il che vuol dire che potrai sfruttarlo anche in situazioni in cui potrebbe esserci questo tipo di contatto, come in spiaggia, in piscina o nella vasca da bagno.

E poi ci sono tantissimi libri da leggere ovunque, che puoi salvare e portare sempre con te. Se ti iscrivi a Kindle Unlimited puoi ricevere tre mesi di abbonamento gratuiti. Non aspettare troppo, se sei interessato clicca su questo link e prendi il tuo Kindle a soli 44€. Ma fai in fretta, perché si tratta di un’offerta a tempo. Spedizione veloci e gratuite incluse con Amazon Prime.

