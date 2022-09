Il PRO Controller perfetto: compatibile Switch e non solo (promo LAMPO)

Goditi i tuoi giochi preferiti grazie a questo Pro controller per Nintendo Switch da 600 mAph di TYKEVO che potrai utilizzare sia tramite cavo USB che tramite connessione Bluetooth.

Acquistalo ora su Amazon risparmiando ben 10€ e pagandolo solamente 29,99€ grazie all’offerta lampo in corso in questo momento. Fai presto perché le scorte stanno andando a ruba.

Ricordati inoltre, che attivando un abbonamento Prime sul tuo account Amazon, potrai avere sempre spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

TYKEVO un pro controller per la tua Nintendo Switch e non solo

Questo ottimo Pro controller wireless sarà l’asso nella manica per le tue sessioni di gaming. Grazie alla sua batteria di alta qualità, sarà capace di regalarti ore di gioco senza scaricarsi durante i momenti migliori. Una volta scarico potrai caricarlo comodamente grazie al cavo USB.

Con un buon design e con ottime rifiniture, questo controller promette il massimo del comfort. In più ne potrai collegare fino a 8 sulla tua console.

Se desideri giocare su computer potrai sfruttarlo in una sola mossa mediante il cavo USB o tramite Bluetooth, se possiedi già un adattatore, e iniziare a giocare senza problemi. In questo modo verrà riconosciuto come dispositivo e potrai utilizzarlo senza problemi. Il suo punto forte è il giroscopio a 6 assi e una doppia vibrazione per regalarti una maggiore immersione mentre giochi ai tuoi titoli preferiti.

Non aspettare un secondo di più e ordina su Amazon il tuo controllo il tuo Pro controller per Nintendo Switch e PC di TYKEVO ad un prezzo stracciato, pagandolo solo 29,99€ risparmiando ben 10€ con l’offerta lampo in corso.

Grazie al tuo abbonamento Amazon Prime avrai inoltre spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.