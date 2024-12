Il Tablet Lenovo più all'avanguardia di sempre oggi è in sottocosto su Amazon

Per l’anno nuovo vuoi regalarti un tablet super versatile da portare anche in ufficio in caso di necessità? Allora prova il Lenovo Tab M11, oggi disponibile su Amazon a soli 199 euro con uno sconto conveniente del 5%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, potrebbe scadere da un momento all’altro!

Lenovo Tab M11: tutte le specifiche tecniche del tablet

Il Lenovo Tab M11 è un tablet di ultima generazione che vanta una serie di specifiche tecniche all’avanguardia così da poterlo sfruttare sia in ufficio che a casa per l’intrattenimento quotidiano.

Il suo punto di forza è la potente CPU octa-core che offre prestazioni incredibili in qualsiasi momento, così potrai effettuare tutte le operazioni che vuoi in modo ottimale e super fluido.

Inoltre, la batteria potentissima garantisce un’autonomia davvero estesa che ti accompagna per più di 24 ore, mentre la modalità di ricarica rapida permette di avere l’energia di cui hai bisogno in pochi minuti.

Un’altra specifica importante è la sua memoria interna: questo modelllo ha un’espansione di archiviazione incredibile con i 128GB, ampliabili fino a 1 TB tramite MicroSD Card, così da poter conservare qualsiasi tipologia di file e contenuto multimediale. In più, grazie al supporto exFAT, i tuoi documenti più importanti saranno al sicuro e sempre a portata di mano.

