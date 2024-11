Il Tablet Samsung Galaxy più innovativo di sempre in promozione esclusiva

Sei alla ricerca di un tablet da poter utilizzare sia per i tuoi progetti professionali che per il divertimento di tutti i giorni? La soluzione che fa per te è sotto i tuoi occhi! Oggi il Samsung Galaxy Tab A9+ è disponibile su Amazon a soli 229 euro con uno sconto conveniente del 15%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, gli articoli stanno andando a ruba!

Samsung Galaxy Tab A9+: caratteristiche tecniche e funzionalità

Il Samsung Galaxy Tab A9+ si contradistingue per l’innovativo Processore Qualcomm SM6375 che garantisce prestazioni sempre eccezionali e super fluide per quanto riguarda qualsiasi tipologia di operazione.

Questo modello è dotato di un display ampio e brillante da ben 11 pollici che offre immagini dalla visualizzazione eccezionale e i colori brillanti anche sotto la luce diretta del sole. In questo modo potrai immergerti nei tuoi contenuti multimediali preferiti e vivere l’azione come se fossi in prima persona.

Un’altra caratteristica importante dello schermo è la possibilità di suddivisione del display in tre parti così da poter lavorare con 3 app aperte simultaneamente, senza la necessità di chiuderne una, ottimizzando al massimo il multitasking.

Inoltre questo modello dispone di 8GB di RAM e una capacità di archiviazione di 128 GB, ampliabile fino a 1TB, per poter conservare qualsiasi tipologia di file in modo sicuro ed affidabile.

