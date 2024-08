Il tribunale archivia il caso di manipolazione di Dogecoin da 258 miliardi di dollari contro Elon Musk

A quasi due anni dalla presentazione della domanda, il giudice Alvin Hellerstein della Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York ha deciso di archiviare la causa contro Elon Musk che chiedeva un risarcimento danni di 258 miliardi di dollari.

La causa sosteneva che Musk aveva abusato della sua posizione di uomo più ricco del mondo per gonfiare il prezzo di Dogecoin di oltre il “36.000%” e poi lasciare che il prezzo crollasse, causando perdite per gli investitori.

I querelanti sostenevano che le azioni di Musk potevano essere giustificate come uno “schema piramidale Dogecoin”, in cui promuoveva la criptovaluta per trarre profitto dalla volatilità che presumibilmente aveva creato.

Inoltre, la causa ha evidenziato l’apparizione di Musk al Saturday Night Live nel 2021, dove ha interpretato un esperto finanziario in uno sketch e ha definito Dogecoin “un casino”

Pochi istanti dopo, il prezzo di DOGE è sceso di oltre il 25% dopo aver raggiunto un massimo storico di $ 0,73 e non ha ancora raggiunto di nuovo quei livelli di prezzo.

In una sentenza del 29 agosto , il giudice Hellerstein ha affermato che le dichiarazioni di Musk su Dogecoin erano “aspirazionali e millantatorie, non fattuali” ed erano “suscettibili di essere falsificate”. Ha aggiunto che “nessun investitore ragionevole potrebbe fare affidamento su di esse” per prendere decisioni di investimento.

Il giudice ha inoltre ritenuto che i fatti non supportassero le accuse dei querelanti di un sistema di “pump and dump”, manipolazione del mercato e insider trading, sottolineando che “non era possibile comprendere le accuse che costituiscono la base” di tali affermazioni.

In precedenza, il team legale di Musk aveva chiesto alla corte di respingere la causa, sostenendo che il solo supporto del CEO di Tesla a Dogecoin sui social media era troppo impreciso per essere quantificato come accusa di frode.

Il prezzo di Dogecoin non ha reagito alla chiusura e il token era in ribasso dell’86,4% rispetto al suo prezzo massimo storico.

Nel corso degli anni, Musk ha preso le distanze dal settore delle criptovalute. La sua azienda di EV, Tesla, che un tempo aveva adottato Bitcoin come forma di pagamento, ha cambiato idea poco dopo l’apparizione di Musk al SNL.