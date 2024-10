Immortala le tue avventure con la Fotocamera impermeabile a meno di metà prezzo

Per riprendere le tue migliori avventure, anche sott’acqua, approfitta subito della promozione sulla Fotocamera digitale impermeabile HICSHON! Oggi è disponibile su Amazon a soli 56 euro con un mega sconto del 53%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, l’offerta è a tempo limitato e gli articoli stanno andando a ruba!

Fotocamera digitale impermeabile HICSHON: funzionalità e modalità di utilizzo

La Fotocamera digitale impermeabile HICSHON si caratterizza per i suoi 48 milioni di pixel che permettono di catturare immagini di alta qualità con dettagli ricchi in ogni situazione.

Con una risoluzione video di 4K, è possibile registrare video fluidi per catturare i momenti indimenticabili della tua vita. Inoltre, supporta schede Micro SD fino a 128 GB così da poter archiviare qualsiasi tipologia di contenuto, anche se particolarmente pesante.

Tra l’altro è progettata per l’uso in varie condizioni garzie al suo grado IP68 International Standard per l’impermeabilizzazione. Questo vuol dire che ha un design impermeabile ed è possibile utilizzarla fino a 11 piedi sott’acqua, quindi risulta perfetta per lo snorkeling, i parchi acquatici, il nuoto, la deriva, il surf e così via.

La modalità di utilizzo è semplicissima grazie al display LCD a colori da 2,8 pollici rivolto verso il retro e al secondo schermo selfie da 1,7 pollici rivolto verso il fronte. In più, con l’autoscatto integrato da 2/5/10 secondi, la fotocamera impermeabile è dotata di una funzione anti-shake integrata, che garantisce immagini sempre super stabili.

Oggi la Fotocamera digitale impermeabile HICSHON è disponibile su Amazon a soli 56 euro con un mega sconto del 53%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, l’offerta è a tempo limitato e gli articoli stanno andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.