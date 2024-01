Imparare una nuova lingua? Habemus Babbel (50% di sconto sul piano a vita)

Nuovo anno, nuova lingua? Sì, per molte persone funziona così. Soltanto che, pochi giorni dopo l’Epifania, oltre alle feste svanisce anche la magia, o meglio la volontà di portare avanti questo desiderio. Il motivo principale è la mancanza di tempo, a causa dei propri impegni di lavoro, famiglia, ecc. Esiste però anche un altro problema: seguire lezioni dal vivo, oltre a essere poco economico, non è nemmeno la migliore scelta che si possa fare, in particolare per chi deve partire da zero. Qual è allora la soluzione? Per metodo di studio e offerta in corso, ti diciamo Babbel.

Babbel Lifetime: il piano a vita in offerta a metà prezzo

Centinaia di lezioni, dal livello principiante a quello avanzato, giochi, video e podcast, più corsi tematici su cultura, viaggi e mondo del lavoro: questa è solo una parte di ciò che include l’app Babbel, da più parti riconosciuta come la migliore piattaforma online per l’apprendimento delle lingue straniere.

Un altro vantaggio significativo è che i corsi disponibili sull’app sono creati da esperti in didattica, non da algoritmi realizzati da un computer. Sono oltre 100 gli esperti che collaborano con Babbel per assicurare agli studenti la migliore esperienza di apprendimento possibile, con ogni lezione personalizzata nella lingua madre di ciascun utente.

Con Babbel Lifetime si ha accesso illimitato, e per sempre, a 14 lingue, così da impararne di nuove e poterle ripassare più in là col tempo. In più sono disponibili gli aggiornamenti a vita dell’app, per ottenere ogni volta nuove funzioni e ancora più lingue.

Il piano a vita di Babbel è in offerta a 299,99 euro invece di 599,99 euro, per effetto del 50% di sconto della nuova promo. E se il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative, si può sempre richiedere il rimborso entro 20 giorni dalla data di acquisto.

