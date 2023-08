Imperdibile offerta su iPhone 14 da 128GB a soli 739€

iPhone 14, smartphone all’avanguardia di casa Apple, è attualmente in super sconto su eBay al prezzo di 739,90€.

Prezzo Bomba – iPhone 14 a soli 739,90€

Nonostante non sia considerato da Apple uno smartphone di fascia Premium, iPhone 14 è un dispositivo straordinario con un display OLED da 6.1 pollici e con una risoluzione da 2532×1170 pixel.

Il dispositivo è alimentato dal potente chip A15, introdotto da Apple lo scorso anno su iPhone 13 Pro, ed è dotato di una CPU a 6‑core, una GPU a 5‑core e Neural Engine a 16 core. Inoltre, iPhone 14 è dotato di ben 6GB di RAM. Tutto ciò ti consentirà di eseguire qualsiasi operazione senza il minimo compromesso, godendo di un’esperienza di utilizzo fantastica.

Per quanto riguarda il display, iPhone 14 offre è dotato di un display da 6.1 pollici con tecnologia Super Retina XDR OLED, HDR10 e Dolby Vision, con una risoluzione di 1170 x 2532 pixel e una luminosità fino a 1200 nit.

Il dispositivo è dotato di una fotocamera principale da 12 megapixel, con apertura f/1.5 ed è anche dotata di stabilizzatore. Inoltre, è anche possibile registrare video in 4K con una risoluzione di 3840 x 2160 pixel.

iPhone 14 è dotato di una batteria da ben 3279 mAh, con Apple che promette fino a 20 ore per la riproduzione video, fino a 16 ore per la riproduzione di video in streaming e fino a 80 ore per la riproduzione audio.

Infine, lo smartphone è dotato di una certificazione IP68 che lo rende impermeabile e pronto per affrontare qualsiasi situazione.

Non perdere questa incredibile opportunità e approfitta subito di questa imperdibile offerta per mettere le mani su questo splendido dispositivo a soli 739,90€.

