Inizia a risparmiare con SelfyConto: interessi al 5%

SelfyConto di Banca Mediolanum ti offre un ottimo tasso di interesse annuo lordo del 5% sulle somme vincolate a soli 6 mesi e la libertà di svincolarle quando desideri senza perdere gli interessi maturati. Non dovrai nemmeno preoccuparti dei costi nascosti: con SelfyConto, il canone di tenuta è azzerato per il primo anno per tutti i nuovi utenti. Dopo il periodo promozionale, se hai meno di trent’anni, continuerai a non pagare nulla fino al trentesimo anno di età.

APPosta per Te: gestisci tutto con un sorriso

Grazie all’App Mediolanum, hai accesso a tutti i servizi bancari con un semplice tap sul tuo smartphone. Gestisci il tuo conto, effettua pagamenti e monitora le tue finanze in modo facile e veloce. Con l’app potrai vedere i tuoi saldi e movimenti, ma anche effettuare pagamenti in modo rapido e sicuro grazie al mobile payment. Inoltre, puoi gestire tutti i tuoi pagamenti CBILL e PagoPA comodamente dalla tua App, con una semplice foto al QR Code.

Con SelfyConto di Banca Mediolanum, hai accesso al trading online su 24 mercati mondiali. Investi in azioni, ETF, fondi aperti e titoli di stato direttamente dal tuo smartphone, in tempo reale. Ma anche a una carta di debito gratuita, prelievi gratuiti di contante in area Euro e senza limiti di operazioni e alle principali operazioni bancarie gratuite, come bonifici, addebiti utenze, F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche. Tutto a costo zero.

Aprire SelfyConto è semplice e veloce: ti basta avere a portata di mano un documento d’identità, il codice fiscale, il tuo smartphone e un indirizzo email valido. Dedica solo pochi minuti del tuo tempo per iniziare a risparmiare in modo intelligente con SelfyConto di Banca Mediolanum: per i nuovi utenti, 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi. E le svincoli quando vuoi senza perdere gli interessi maturati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.