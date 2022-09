Inter-Roma: come seguirla dall'estero con DAZN

Il campionato di serie A entra nel vivo, con una sfida che promette scintille. Sabato primo ottobre infatti, presso lo stadio di San Siro, andrà in scena il match tra Inter e Roma.

I padroni di casa hanno finora dimostrato uno stato di forma non eccelso ma, con una vittoria sulla squadra allenata da Mourinho, potrebbe segnare una piccola svolta (superando in classifica i giallorossi).

Di fatto, sia per i fan del team milanese che per quelli della Roma, questa partita significa molta. Per i fan, di fatto, si tratta di un’appuntamento da non perdere grazie allo streaming proposto da DAZN.

Va però considerato che, anche chi è in possesso di un regolare abbonamento con questa piattaforma, potrebbe non vedere la partita.

A causa dei copyright, le limitazioni territoriali impediscono a chi è fuori dall’UE di seguire questo evento.

Una VPN per seguire Inter-Roma dall’estero (e in sicurezza)

Nel caso di vacanza o di viaggio di lavoro, seguire questo match (così come tutti gli altri di serie A) richiede una VPN.

Le Virtual Private Network non aiutano solo ad ottenere un indirizzo IP italiano, ma permettono anche di tutelare la propria sicurezza e privacy.

Ciò appare evidente quando si accede alla rete attraverso linee Wi-Fi non protette o a rischio, come quelle relative ad aeroporti, ipermercati e contesti simili.

Dal canto suo, NordVPN garantisce performance e standard di sicurezza ideali in questi contesti.

I server ultra-veloci si sposano perfettamente con lo streaming, mentre la crittografia e altre soluzioni lato sicurezza rendono questo provider completo sotto ogni punto di vista.

