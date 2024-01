Interessi al 4% e canone zero: il conto online di Credem è la scelta più conveniente

La scelta del nuovo conto corrente diventa ora più facile: grazie al Conto Credem Link, infatti, è ora possibile accedere a un prodotto ricco di vantaggi e molto conveniente. La proposta di Credem si rivolge agli utenti alla ricerca di un conto corrente online molto conveniente ma che, nello stesso tempo, non intendono rinunciare alla possibilità di servizio di assistenza completo, sia online che in filiale. Si tratta di una via di mezzo tra i conti online e quelli tradizionali.

Con Credem Link c’è il canone zero, senza requisiti da rispettare. I clienti che scelgono il conto corrente, inoltre, possono accedere a Conto Deposito Più e ottenere un tasso di interesse del 4% per i primi 12 mesi. Per aprire il conto basta visitare il sito ufficiale di Credem, tramite il link riportato qui di sotto.

Conto Credem Link: la scelta giusta per un nuovo conto

Con Credem Link è possibile accedere a un conto corrente con:

canone zero, senza requisiti da rispettare per eliminare i costi di mantenimento

senza requisiti da rispettare per eliminare i costi di mantenimento carta di debito inclusa con canone zero per un anno, poi 1,5 euro al mese, e possibilità di pagare con tutti i principali wallet digitali (Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay etc.); con la carta è possibile effettuare prelievi senza commissioni dagli ATM Credem

con canone zero per un anno, poi 1,5 euro al mese, e possibilità di pagare con tutti i principali wallet digitali (Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay etc.); con la carta è possibile effettuare prelievi senza commissioni dagli ATM Credem interessi al 4% per 12 mesi con il Conto Deposito Più

con il un team di consulenti a disposizione del cliente, sia in filale che online

accesso illimitato all’Internet Banking di Credem

Credem Link è, quindi, la soluzione giusta per accedere a un nuovo conto corrente, davvero ricco di vantaggi, con canone zero e con la possibilità di incrementare il valore della propria liquidità grazie al Conto Deposito. Per tutti i dettagli sul conto basta seguire il link qui di sotto.

