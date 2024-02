Interessi al 5% per 6 mesi, prelievi gratis e molto altro: solo con questo conto

La scelta del conto corrente diventa più semplice: con Banca Mediolanum, infatti, è ora possibile accedere a un conto online con canone zero per un anno (poi 3,75 euro al mese; per gli Under è azzerato a tempo indeterminato) che garantisce molteplici vantaggi. Si tratta di SelfyConto.

Il conto in questione, infatti, è abbinato a una carta di debito gratuita che consente prelievi gratis in tutta l’area euro. Da notare anche la possibilità di sfruttare i bonifici gratuiti oltre che di poter richiedere la carta di credito, con un costo di 1 euro al mese e un plafond (incrementabile) di 1.500 euro al mese.

A rendere ancora più interessante la proposta di Banca Mediolanum è la promozione in corso: per i nuovi clienti che attivano l’accredito dello stipendio, infatti, la banca garantisce interessi al 5% per i primi 6 mesi dall’apertura. Si tratta di un metodo semplice e sicuro per incrementare il valore dei propri risparmi.

La procedura di apertura del conto di Banca Mediolanum è semplice: basta raggiungere il sito della banca e seguire la procedura guidata. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

Conto online: ecco perché Banca Mediolanum è la scelta giusta

Con SelfyConto di Banca Mediolanum è possibile accedere a un conto con le seguenti caratteristiche:

canone zero per 12 mesi , sempre azzerato per Under 30 e di 3,75 euro al mese per gli Over 30

, sempre azzerato per Under 30 e di 3,75 euro al mese per gli Over 30 carta di debito gratuita con p relievi senza commissioni in tutta l’area euro

carta di credito richiedibile con un costo di 1 euro al mese e plafond di 1.500 euro

richiedibile con un costo di 1 euro al mese e plafond di 1.500 euro bonifici gratis

utilizzo dei wallet digitali per i pagamenti con carta

interessi al 5% per 6 mesi con l’accredito dello stipendio

Per aprire il conto corrente di Banca Mediolanum basta seguire la procedura online qui di sotto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.