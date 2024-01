Internet potente ovunque con questi 3 Router TP-Link in OFFERTA!

Offerta imperdibile per chi ha problemi di connessione internet in casa o ufficio: Tp-link wifi mesh dual band ac1200mbps, 2 porte ethernet, modalità router e access point, collega fino a 100 dispositivi, 3 componenti con copertura fino a 320 ㎡, mercusys halo h30 (3-pack) in offerta con lo sconto del 5%! Pagherai il tutto solo 69,99 euro!

Tp-link wifi mesh dual band: le caratteristiche

Una rete unificata: grazie all’avanzata tecnologia Mesh, le unità Halo lavorano insieme per formare un’unica rete domestica unificata con un unico nome WiFi e password. Roaming senza interruzioni: passa automaticamente da un Halos all’altro mentre ti muovi in ​​casa, ottenendo sempre il segnale migliore per usufruire delle connessioni più veloci per tutti i tuoi dispositivi.

Copertura per tutta la casa: copre fino a 320 m² (3.500 piedi quadrati) con WiFi ad alta velocità, eliminando le zone morte del WiFi in casa. WiFi dual band da 1,2 Gbps: Halo H30 fornisce connessioni veloci e stabili fino a 100 dispositivi con velocità fino a 1.200 Mbps e funziona con i principali provider di servizi Internet (ISP) e modem. Facile controllo dell’app: utilizza l’app MERCUSYS per configurare e gestire rapidamente il tuo WiFi.

