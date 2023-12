Internxt, scopri il cloud Storage davvero privato e sicuro

In un mondo sempre più digitalizzato e connesso l’utilizzo dei servizi di cloud storage per la condivisione e il salvataggio di dati importanti è sempre più diffuso. In tal senso, oggi ti parliamo di Internxt, una delle piattaforme migliori e che fanno della privacy e la sicurezza il loro punto di forza. Scopriamo subito come funziona, mentre al link seguente trovi i piani disponibili.

Internxt: scopri tutti i vantaggi

Internxt rappresenta l’evoluzione del concetto di cloud storage, ponendosi come un servizio davvero speciale nel panorama digitale. Guidato da un gruppo coeso di professionisti, Internxt pone al centro di ogni decisione e azione la protezione dei dati degli utenti, con l’obiettivo primario di prevenire qualsiasi forma di violazione.

La caratteristica distintiva di Internxt è la sua progettazione incentrata sulla privacy. Nessuna password o dati utente vengono memorizzati, e ogni file viene crittografato in modo sicuro sia durante il processo di memorizzazione che durante il trasferimento. Questo garantisce agli utenti il controllo completo sui propri dati, sottolineando la filosofia di Internxt che considera i dati degli utenti come la loro principale responsabilità.

La sicurezza è uno dei pilastri fondamentali di Internxt, senza alcun compromesso. I file vengono frammentati e crittografati end-to-end direttamente sul dispositivo dell’utente, implementando una crittografia “zero-knowledge” AES-256. Questo significa che solo l’utente è in grado di accedere ai propri dati, garantendo un livello di sicurezza senza paragoni.

Internxt è orgogliosamente open-source e trasparente. Il suo codice sorgente è pubblico su GitHub, accessibile a chiunque desideri esaminarlo e verificarlo personalmente. Questa trasparenza è una dimostrazione tangibile dell’impegno di Internxt nei confronti dei suoi utenti.

Per assicurare ulteriormente la sicurezza e la conformità alle normative, Internxt ha ottenuto una verifica indipendente e una certificazione da Securitum, una delle principali società di penetration testing in Europa. Questo conferma la dedizione di Internxt a rispettare gli standard di sicurezza più elevati.

Chiunque scelga Internxt può contare su un servizio di cloud storage che va oltre la mera funzione di archiviazione, offrendo una soluzione che pone la privacy e la sicurezza al centro della sua missione.

