Interruttore a Relè Shelly Plus a quasi metà prezzo: portalo a casa a soli 13€

Per monitorare i consumi energetici a casa con la massima precisione, prova l’Interruttore a Relè Wi-Fi e Bluetooth Shelly Plus 1PM. Oggi è disponibile su Amazon a soli 13 euro con uno sconto bomba del 44%.

In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l'articolo domani stesso direttamente a casa tua.

Interruttore a Relè Wi-Fi e Bluetooth Shelly Plus 1PM: modalità di utilizzo

L’Interruttore a Relè Wi-Fi e Bluetooth Shelly Plus 1PM può essere utilizzato per monitorare i consumi e controllare individualmente elettrodomestici, circuiti e apparecchiature per ufficio.

È possibile combinare l’interrutottore con gli altri dispositivi della rete domestica così da attivare scene personalizzate in base all’ora, alla luce o a vari eventi: in questo modo avrai il pieno controllo in casa e potrai gestire in modo ottimale il consumo energetico.

Inoltre, con questo mini dispositivo potrai automatizzare e controllare a distanza qualsiasi apparecchio elettrico presente in casa, monitorare apparecchi con carichi elevati e misurare con precisione il consumo di energia di qualsiasi gadget tech, anche con l’accensione e lo spegnimento a distanza.

La modalità è ancora più semplice utilizzando l’applicazione Shelly Smart Control App che permette di controllare i dispositivi Shelly da remoto e di ricevere notifiche per tutti gli eventi automatizzati della vostra casa. In più, attraverso l’app, puoi anche configurare facilmente i dispositivi e gestire le loro impostazioni in base alle tue esigenze.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.