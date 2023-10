Investimento sicuro con interessi al 4,75%: c'è il Conto Deposito di Banca Aidexa

Scegliere oggi un Conto Deposito consente di incrementare in sicurezza il valore della propria liquidità, sfruttando un tasso di interesse elevato e la protezione del Fondo Interbancario a Tutela dei Depositi che garantisce una tutela del risparmiatore fino a 100.000 euro. Per questo motivo, il Conto Deposito X Risparmio di Banca Aidexa può essere considerato come una delle soluzioni di investimento più vantaggiose del momento.

Grazie alla promozione in corso, infatti, il deposito per 12 mesi garantisce l’accesso a un tasso di interesse del 4,75%. In questo modo, ogni 10.000 euro investiti con Banca Aidexa è possibile ottenere un guadagno netto di 331 euro. Investendo 100.000 euro, in totale sicurezza, è possibile ottenere un guadagno di 3.310 euro in un anno.

Aprire il Conto Deposito di Banca Aidexa è gratuito. La procedura di apertura può essere completata direttamente online, tramite il link qui di sotto.

Conto Deposito con Banca Aidexa: guadagno elevato e sicuro

Scegliere il Conto Deposito è la soluzione giusta per ottenere un buon guadagno in totale sicurezza. La possibilità di investire fino a 100.000 euro senza rischi, infatti, fa la differenza, permettendo di incrementare il valore della propria liquidità. Con la promozione attuale, che garantisce interessi al 4,75% per un anno, scegliere Banca Aidexa è la soluzione giusta per un investimento di breve durata. In appena un anno, infatti, sarà possibile ottenere un guadagno netto rilevante.

Da notare, inoltre, che le soluzioni per il Conto Deposito di Banca Aidexa consentono anche investimenti di durata ridotta, a partire da 3 mesi, o anche di durata maggiore, fino a 36 mesi, per sfruttare un tasso vantaggioso per un lungo periodo. Tutte le proposte sono accessibili direttamente online, seguendo la procedura di registrazione disponibile tramite il link qui di sotto. Non sono previsti costi per l’apertura.

