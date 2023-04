iOS 17: novità in arrivo per la schermata di blocco ed Apple Music

La WWDC 2023 di Apple si aprirà il 5 giugno e, come sempre, gli appassionati di tecnologia sono ansiosi di scoprire le novità che l’azienda di Cupertino ha in serbo per loro. Tra queste, spiccano le attese informazioni sul prossimo iOS 17 e iPadOS 17. Le prime indiscrezioni trapelate ci permettono di delineare alcune delle caratteristiche e delle novità che verranno introdotte con la nuova versione del sistema operativo di iPhone.

Centro di Controllo e personalizzazione

Una delle principali novità riguarda il Centro di Controllo, che subirà un restyling grafico dopo anni di stasi. Questo aggiornamento dovrebbe rendere il Centro di Controllo più simile a quello presente su macOS Ventura, anche se i dettagli sono ancora scarsi.

iOS 17 sembra voler dare ancora più spazio alla personalizzazione degli iPhone. Infatti, dopo aver introdotto le schermate di blocco modificabili, l’azienda sembra pronta a offrire ulteriori possibilità agli utenti, come modificare le dimensioni del font e condividere le schermate con altri utenti. Inoltre, la schermata di blocco potrebbe visualizzare i testi delle canzoni di Apple Music e consentire la creazione di schermate di blocco con le famose Animoji, le faccine animate create da Apple con i sensori 3D della fotocamera selfie.

App Library e altre funzionalità

Tra le altre novità, iOS 17 dovrebbe finalmente permettere di rinominare le cartelle su App Library, una funzione non presente in iOS 16. Inoltre, sarà possibile regolare la luminosità della torcia a piacimento, anziché utilizzare i preimpostati. L’app “Dov’è”, invece, subirà una ristrutturazione sia grafica che funzionale, anche se i dettagli al riguardo non sono ancora chiari.

iPadOS 17

Per quanto riguarda iPadOS 17, le novità includono l’introduzione dell’app Salute anche sui tablet Apple. Questa versione dell’app offrirà una visualizzazione più ampia di tutte le metriche, dei risultati dell’elettrocardiogramma, delle prescrizioni e molto altro, come i test di laboratorio dei medici. L’obiettivo di Apple è di migliorare l’utilizzo dell’app Salute in ambito sanitario, dove i tablet sono ampiamente utilizzati. Inoltre, sembra che verranno introdotte funzionalità per il tracciamento dell’umore degli utenti.

Insomma, iOS 17 e iPadOS 17 promettono di portare diverse novità interessanti, anche se bisognerà attendere la WWDC 2023 per scoprire tutti i dettagli e le funzionalità che verranno effettivamente introdotte.