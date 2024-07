iOS 18: arrivano due nuove feature per il Meteo

Il nuovo iOS 18 che arriverà dopo l’estate è stato ampiamente raccontato durante il recente WWDC 2024, ma settimana dopo settimana agli annunci ufficiali delle nuove feature sono seguite piccole chicche scoperte da chi lo ha già scaricato in versione beta. Tra queste ci sono una paio di nuove funzionalità che riguardano il Meteo, nulla di sconvolgente ovviamente, ma che denotano la solita maniacale attenzione al dettaglio in casa Apple.

Molte app meteo per iPhone permettono di scegliere se visualizzare la temperatura effettiva o quella percepita. Tuttavia, con iOS 18, l’app Meteo di Apple mostra entrambe le temperature in modo chiaro. La temperatura effettiva bella in grande e sotto quella percepita, senza dover passare quindi dalle impostazioni della app. Molto intelligentemente la temperatura percepita verrà mostrata a schermo solo se effettivamente rilevante. Se la temperatura è, ad esempio, di 35 gradi e quella percepita è uguale o di poco, pochissimo superiore, non verrà quindi mostrata. A tutto vantaggio della leggibilità.

La seconda novità dell’app Meteo riguarda le informazioni sugli indirizzi di Casa e Lavoro. Da tempo Apple Maps su iOS lavora di c0ncerto con Contatti per recuperare le informazioni su Casa e Lavoro, in modo da rendere più semplice trovare il percorso per raggiungere queste due destinazioni principali della vita di un utente. Adesso, in iOS 18, le stesse informazioni vengono utilizzate anche dall’app Meteo. Di default, gli indirizzi di casa e lavoro verranno aggiunti come nuove località alla lista di luoghi monitorati per il meteo. Aggiunta questa sicuramente molto gradita dai pendolari che ogni giorno devono fare molti chilometri per arrivare sul posto di lavoro.