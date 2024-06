iOS 18: un lock screen tutto da personalizzare

Da tempo ormai è possibile, senza sbloccare iPhone accendere la torcia e accedere alla macchina fotografica. Ma con iOS 18 il mantra mandato a ripetizione a Cupertino è quello della personalizzazione, come abbiamo visto ad esempio nel Centro di Controllo, di conseguenza sarà possibile scegliere cosa inserire nella schermata di blocco.

Le possibilità di inserimento sono davvero tante, basta vedere la foto poco sopra, e corrisponde grosso modo a quelle funzionalità presenti per la personalizzazione del Centro di Controllo, come Shazam, la sveglia, la calcolatrice, la modalità scura e altro. Ma ci sono anche funzioni dedicate all’accessibilità, a dare un ping all’Apple Watch nel caso non sapessimo dove trovarlo e inoltre, con Shortcuts, o scorciatoie che dir si voglia, sarà possibile creare una funzione da aggiungere. Apple aggiunge quindi un nuovo tassello per rendere i nuovi iPhone dei dispositivi fatti per esser personalizzati su misura dei bisogni dell’utente, il tutto senza andare ad intaccare l’ormai storica facilità di utilizzo, a tutto vantaggio di una user experience immediata e gratificante. Non tutte però le feature annunciate durante il keynote della WWDC 2024 saranno presenti al lancio di settembre. Se volete scoprire quali si faranno desiderare qualche mese in più questo è il link giusto da seguire. Ma la Schermata di Blocco da personalizzare a piacimento non è l’unica feature non annunciata ma apparsa con la beta sviluppatori: ci sono novità importati sul fronte della torcia e del nuovo tasto Azione.