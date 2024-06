iOS 18 non solo personalizzazione: avverte se state usando un caricatore lento

Lunedì in occasione di WWDC 2024 ha mostrato tutto sul nuovo iOS18. A Cupertino hanno spinto molto sul versante della personalizzazione dell’esperienza utente, e ovviamente ha mostrato in coda all’evento tutta la potenza della loro intelligenza artificiale, chiamata Apple Intelligence. Sono state mostrate decine di nuove features, ma questa riguardante la ricarica della batteria era senza dubbio sfuggita ai più. Ma non è sfuggita ai soliti curiosi di Reddit.

L”utente Reddit freaktheclown ha scoperto che usando un cavo di ricarica lento iPhone mostra una notifica a riguardo e nel report della carica viene illustrato il momento della carica non ottimale di colore arancione. Al momento il messaggio è apparso usando un caricatore da 5 watt, non ci sono ulteriori informazioni su quali caricatori faranno scattare la notifica. Non è certamente una feature tra le più importanti, ma è il segno di grande attenzione in casa Apple verso l’utente finale. In tal senso nelle impostazioni della batteria di iOS 18 sono presenti alcune opzioni per impostare dei limiti di caricamento. Sino al precedente OS si poteva settare il limite di caricamento fino ad un massimo dell’80%, con iOS18 questo limite è stato portato sino al 95%. Questo ci fa capire come iOS18 sia molto più efficente in termini di consumo della batteria rispetto agli OS passati, dando quindi all’utente tutte le informazioni all’utente riguardo i cicli di carica.