iPad 10, crollo VERTICALE del prezzo su Amazon: stupido lasciarselo sfuggire

Il nuovo iPad è un gioiello, e ora se volete potete finalmente acquistarlo su Amazon a un prezzo decisamente interessante, grazie allo sconto attualmente in corso. Il dispositivo è infatti presente sul noto sito di e-commerce con disponibilità immediata a soli 509€ e le spese di spedizione gratuite via Prime. Grazie alla potenza del chip A14 Bionic, il nuovo iPad cambia completamente l’esperienza rispetto al predecessore, e fornisce prestazioni ancora più veloci con un’eccellente efficienza energetica per le attività più impegnative, garantendo sempre un giorno intero in termini di durata della batteria.

Apple iPad 10: nuovo prezzo su Amazon

Il nuovo iPad ha un design all-screen e dispone di un display Liquid Retina da 10,9″ che si estende fino ai bordi del dispositivo. L’utente ha quindi a disposizione un’area dello schermo più grande per usare le app, giocare e divertirsi, ma sempre mantenendo quasi le stesse dimensioni della generazione precedente. Per il resto il dispositivo vanta una porta USB-C che permette di collegare una vasta gamma di accessori e il supporto al Wi-Fi 6 che garantisce connessioni ancora più veloci.

Il sistema di fotocamere aggiornato comprende una fotocamera frontale da 12MP con ultra-grandangolo posizionata sul lato più lungo di iPad per offrire un’esperienza ancora migliore nelle videochiamate, e una fotocamera posteriore da 12MP per foto e video 4K più nitidi e vividi. Con iPadOS 16 e il supporto per Apple Pencil (prima generazione), iPad offre così ancora più modi per essere creativi e per lavorare rispetto alla generazione precedente.

E poi, come accennato nell’introduzione, il chip A14 Bionic che regala al nuovo iPad prestazioni strepitose: come ampiamente spiegato dall’azienda di Cupertino, “la CPU è più performante del 20% e la grafica migliore del 10% rispetto alla generazione precedente”. Questo rende il nuovo iPad fino a 5 volte più veloce rispetto al tablet Android più venduto. E allora segui i link per acquistarlo. Ma fai in fretta, la richiesta è tanta.

