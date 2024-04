iPad Pro (2022) da 11" con M2 e 128 GB di memoria: costa solo 999€ su Amazon

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon; il meraviglioso iPad Pro (2022), nella sua iterazione color “grigio siderale”, con schermo LCD IPS Retina da 11 pollici, con processore Apple Silicon M2 sotto la scocca, 128 GB di memoria interna, modem Wi-Fi al seguito, costa solo 999,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire e correte a prenderlo adesso prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promozione dedicata. A questa cifra infatti, è un best buy senza paragoni visto che si tratta di un tablet potente quanto un PC ma leggero, versatile, adatto a tutte le operazioni. Con questo gadget infatti, si possono fare lavori di editing video anche pesanti, con file in 4K, ma si può perfino scrivere a macchina (con l’ausilio di una cover tastiera dedicata) e c’è il supporto al mouse. Fra le altre cose, permette anche di utilizzarlo coe tavoletta grafica, magari sfruttando le potenzialità della Apple Pencil di seconda generazione.

iPad Pro (2022): ecco perché comprarlo

iPad Pro (2022) è un tablet potentissimo, dotato di un processore Apple Silicon M2 coadiuvato da 128 GB di memoria interna; ha potenza da vendere, quindi, visto che permette di sfruttare il gadget per eseguire attività complesse come la post produzione grafica, fotografica, l’editing video e non solo. C’è un display LCD IPS Retina da circa 11 pollici con tecnologia ProMotion, circondato da cornici sottili che donano al device un look elegantissimo. La batteria dura tantissimo; può essere ricaricato con la USB Type-C. Dulcis in fundo, citiamo gli speaker stereo che consentono un ascolto pazzesco. Questo tablet è perfetto sia per il lavoro che per lo svago, che per lo studio.

Certo, costa 999,00€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, ma c’è la consegna celere e immediata con Amazon Prime e avrete accesso a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata.

