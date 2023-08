iPad Pro in offerta ad un prezzo ASSURDO su Amazon

Nel corso degli ultimi dieci anni, c’è una tipologia di device che ha riscosso un enorme successo all’interno del mercato mondiale grazie alla loro estrema versatilità: parliamo ovviamente dei tablet, che si rivelano ottimi proprio per la loro natura ibrida, a metà tra la portabilità estrema di uno smartphone e la potenza di un notebook. Casca quindi a fagiolo Amazon proponendoti l’iPad Pro 2022 in offerta allo stratosferico prezzo di 1529 euro, con un risparmio di ben 140 euro rispetto al prezzo originariamente suggerito dalla stessa Apple.

Un iPad Pro per ogni funzione

L’iPad Pro giunge finalmente alla sua sesta generazione, migliorando tutte le funzionalità e le caratteristiche presenti fino ad oggi. In questo caso si presenta nella sua colorazione Grigio Siderale, davvero molto elegante e funzionale. Il display è senz’ombra di dubbio uno dei punti di forza di questo positivo: parliamo infatti di uno schermo con diagonale da 12.9 pollici, che permette di visualizzare tranquillamente qualsiasi app senza dover sforzare necessariamente gli occhi, al contrario di altri modelli di iPad che presentano dimensioni minori. Questo modello del 2022 presenta inoltre la tecnologia Liquid Retina XDR, che è in grado di restituire la miglior resa visiva a tutti i tuoi contenuti, garantendo luminosità e contrasti elevati.

Proprio per questo motivo iPad Pro può rappresentare il tuo compagno perfetto per lavoro, ma anche per il tuo piacere personale durante il tuo tempo libero. Questa versione in offerta su Amazon, inoltre, offre i moduli sia Wi-Fi che Cellular: così facendo potrai inserire una SIM al suo interno, così da godere anche della connettività mobile nel caso in cui tu ti ritrovi in viaggio e hai necessità di avere una connessione a portata di mano facilmente.

Oltre a questo troviamo una fotocamera posteriore da 12 megapixel di risoluzione, che permette di scattare foto e riprendere video in mobilità senza alcun tipo di problema. L’iPad Pro può poi essere collegato senza problemi alla Magic Keyboard (venduta separatamente) così da lavorare e scrivere con più facilità.

A far da collante a tutto troviamo poi il processore M2, proprietario di Apple, che consente di eseguire ogni app senza il minimo tentennamento, anche per quelle che richiedono maggiore potenza di calcolo. In sintesi, iPad Pro rappresenta davvero la soluzione perfetta per lavoratori o studenti che necessitano di un ampio display per i propri progetti, corredato da un chip proprietario di tutto rispetto: è per questo che ti suggeriamo di acquistare iPad Pro 2022 in offerte su Amazon cliccando su questo indirizzo, cercando di ordinarlo il più rapidamente possibile dal momento che l’offerta potrebbe scadere da un momento all’altro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.