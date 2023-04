iPadOS 17: cosa cambia e quando sarà disponibile il nuovo aggiornamento Apple

L’ultimo aggiornamento del sistema operativo Apple, iPadOS 17, sta per arrivare su quasi tutti i modelli di iPad presenti in commercio. Ecco tutto quello che sappiamo finora riguardo alle potenziali date di rilascio, nuove funzionalità e modelli compatibili con il nuovo software.

Apple non ha ancora comunicato una data ufficiale per il rilascio di iPadOS 17, ma è probabile che verrà lanciato nell’autunno del 2023, con una presentazione ufficiale durante la conferenza WWDC 2023 del 5 giugno. Come al solito, el periodo precedente al rilascio, Apple metterà a disposizione versioni beta del sistema operativo per gli utenti del programma Apple Beta Software.

I modelli di iPad che supporteranno iPadOS 17 non sono ancora stati confermati, ma si presume che molti dei modelli più recenti saranno compatibili. Tra questi, ci aspettiamo di vedere:

iPad Pro 12.9 (5a generazione)

iPad Pro 11 (3a generazione)

iPad Pro 12.9 (4a generazione)

iPad Pro 11 (2a generazione)

iPad Pro 12.9 (3a generazione)

iPad Pro 11 (1a generazione)

iPad Pro 12.9 (2a generazione)

iPad Pro 10.5

iPad (9a generazione)

iPad (8a generazione)

iPad (7a generazione)

iPad (6a generazione)

iPad mini (6a generazione)

iPad mini (5a generazione)

iPad Air (4a generazione)

iPad Air (3a generazione)

Per quanto riguarda le nuove funzionalità di iPadOS 17, ci sono poche informazioni al momento, ma ci aspettiamo di vedere alcuni cambiamenti significativi. Tra questi:

App Store di terze parti: a seguito delle leggi dell’Unione Europea, è probabile che Apple introduca la possibilità di utilizzare app store di terze parti e di installare app da fonti esterne. Schermate di blocco personalizzate: dopo l’introduzione delle schermate di blocco personalizzate su iOS 16, ci aspettiamo che questa funzione arrivi anche su iPadOS 17. Browser di terze parti liberi da WebKit: l’Unione Europea potrebbe costringere Apple a consentire ai browser di terze parti, come Chrome e Firefox, di utilizzare i propri motori di rendering, offrendo un’esperienza di navigazione più simile a quella delle versioni desktop. Nuovo Centro di Controllo: alcune voci suggeriscono che iOS 17 potrebbe includere una versione aggiornata del Centro di Controllo, il che potrebbe significare un aggiornamento simile anche per iPadOS 17.

Annuncio a giugno, rilascio in autunno

L’annuncio del nuovo sistema iPadOS 17 è prevista per il prossimo 5 giugno, durante l’annuale conferenza per sviluppatori WWDC. La prima BETA chiusa potrebbe essere scaricabile già da luglio, ma il rilascio ufficiale dell’aggiornamento non dovrebbe arrivare prima del prossimo autunno, in prossimità del rilascio di iOS 17 e della nuova famiglia di iPhone.