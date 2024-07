iPadOS 18: da oggi è più facile inserire emoji usando app iPhone

L’esperienza d’uso delle app iPhone su iPad non è mai stata di alto profilo, ma è migliorata un po’ con l’introduzione di Stage Manager che permette di far girare le app non ottimizzate per iPad in finestre mobili sullo schermo. Con iPadOS 18, però, Apple ha introdotto un piccolo ma importante cambiamento per migliorare l’utilizzo delle app iPhone su iPad, con particolare efficacia verso le emoji.

Quando ad un iPad si collegato una tastiera esterna, la tastiera virtuale scompare dallo schermo per lasciare spazio ai contenuti. Per aggiungere un’emoji, bisogna usare il menu delle impostazioni della tastiera su schermo oppure premere Control + Command + Spazio per far apparire la selezione delle icone. Tuttavia, mentre questo funziona con quasi tutte le app per iPad, lo stesso non si può dire per le app per iPhone. In questo caso, il menu delle impostazioni della tastiera su schermo sparisce e premendo Control + Command + Spazio non succede nulla. Un bel problema, che molti utenti hanno risolto o staccando la tastiera momentaneamente, o peggio ancora, selezionando l’emoji in altra app, copiandola e incollandola. Di certo non una user experience di prima categoria in questo caso. Con iOS 18 questi veri e propri workaround non hanno più ragione di esistere: premendo Control + Command + Spazio, l’app iPhone mostra anche il selettore dell emoji. Ovviamente si tratta di un piccolo fix, ma che non può non far felici tutti i maniaci delle emoji.

