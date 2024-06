La calcolatrice arriva finalmente su iPad con nuove funzioni avanzate in più

Sembra uno scherzo (e a dirla tutta il tono dell’annuncio durante WWDC 2024 era decisamente allegro) ma è tutto vero. La Calcolatrice, grande assente su iPad in maniera nativa da sempre, arriva sui tablet Apple grazie ad iOS18. Invece di un semplice riadattamento della calcolatrice già presente su iPhone, Calcolatrice per iPad (e non solo) avrà una serie di nuove funzioni. Meglio tardi che mai potremmo dire.

La nuova Calcolatrice non è solo una normale calcolatrice, col plus dell’aggiunta della funzione cronologia e di una potente funzione di conversione. La Calcolatrice lavorerà di concerto con la app Note, dando il la ad una serie di feature davvero interessanti chiamate Math Notes. Questa funzione sfrutta il potere dell’intelligenza artificiale per trasformare il modo in cui è possibile lavorare con alcune funzioni matematiche. E’ possibile risolvere equazioni matematiche scrivendole a mano con Apple Pencil o digitandole. Inoltre basta scrivere o digitare un equazione e toccare lo schermo per creare un grafico. Si possono anche aggiungere più equazioni allo stesso grafico per vedere come si relazionano tra loro. Con Math Notes è possibile lavorare su complessi problemi di fisica. Durante l’evento, Apple ha mostrato come è possibile calcolare l’altezza massima di una pallina da ping pong colpita a velocità o angolazioni diverse. Math Notes supporta anche la creazione di grafici di espressioni, consentendo agli utenti di generare istantaneamente un grafico all’interno dell’app.

La nuova Calcolatrice non sarà esclusiva su iPad, ma è a tutti gli effetti una app universale, e verrà distribuita su iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia.